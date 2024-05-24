Відійшов у вічність головний символ Dogecoin: як відреагував курс монети

У Японії померла собака, яка зображена на відомій цифровій монеті Dogecoin. Песика поради шиба-іну звали Кабосу.

Сумну новину повідомила власниця собаки Ацуко Сато, написавши про це у своєму блозі. За її словами, песик помер уві сні вранці 24 травня. Собаці було 18 років, інформує 24 Канал.

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Що відомо про пса, який став популярним мемом

У 2010 році фото собаки Кабосу стало вірусним у мережі завдяки публікації Ацуко Сато у Facebook. Жінка за два роки до цього забрала його з притулку для тварин. Це фото роками використовували як мем Doge.

У грудні 2013 року два програмісти створили криптовалюту Dogecoin. Саме цей пес став її символом. На тлі новин про смерть собаки змінилася і вартість монети Dogecoin. Курс монети зріс на 3,90% до 0,1628 долара у п'ятницю, 24 травня.

Загалом на початку травня компанія Ілона Маска Tesla додала цифрову монету Dogecoin , як ще один спосіб оплати для деяких товарів в інтернет-магазині виробника електрокарів.

Загалом з початку року токен подорожчав на 80,97%, згідно з даними MarketWatch. Загалом ціновий діапазон монети коливається від 0,1553 долара до 0,1702 долара за штуку. Водночас ринкова капіталізація криптовалюти становить 23,51 мільярда доларів, інформує CoinMarketСap.