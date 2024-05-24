От чего зависит динамика на рынке нефти

В пятницу, 24 мая, ситуация на рынке нефть стабильная. До этого на рынке фиксировали обесценивание сырья. На динамику на рынке влияют последние заявления от представителей центрального банка США о процентных ставках на фоне устойчивой инфляции.

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С другой стороны, сигналы об увеличении сезонного спроса на топливо стали поддержкой для цен на нефть, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 80,97 доллара за баррель (- 0,48%)

Контракты WTI торгуются по цене 76,50 доллара за баррель (- 0,48%).

Как изменилась стоимость нефти

Нефть Brent выросла в цене на 5 центов с начала торговой сессии. Сырье торгуется на уровне 81,41 доллара за баррель. Тогда как нефть West Texas Intermediate подорожала на 2 цента. Американское сырье, также известна на рынке как WTI, сейчас стоит 76,89 доллара за баррель.

Торги в четверг, 23 мая, обе торговые марки завершили со спадом, зафиксировав многомесячные минимумы. В частности, нефть Brent упала в цене до самого низкого уровня с февраля – 81,36 доллара за баррель. Зато американская нефть обвалилась до самого низкого уровня за три месяца. Речь идет о цене на уровне 76,87 доллара за баррель, информирует издание Reuters.