Гривна стремительно укрепляет свои позиции: что будет с курсом доллара в начале осени

Украинская гривна укрепляет свои позиции на валютном рынке. Этому способствует значительное улучшение платежного баланса, которое стало возможным на фоне благоприятных финансовых условий. Как будет развиваться ситуация с нацвалютой – читайте дальше.

Глава инвестиционной компании Универ Тарас Козак считает, что объемы поступлений доллара США в Украину растут.

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Главные факторы влияния

Рост цен на экспортную продукцию (агро, руда, черные металлы) положительно влияет на украинскую экономику. Аналогичный эффект имеют "финансовые транши" от украинских работников из-за граници, которые демонстрируют тенденцию к росту, и неожиданно урожайный сезон. Более того, фактическый отказ Международного валютного фонда выделить Украине 700 миллионов долларов до сентября 2021 года не слишком обеспокоил игроков валютного рынка.

Зато Минфин сообщил о привлечении 500 миллионов долларов благодаря дополнительному размещению еврооблигаций. Кроме того, похоже, что Украине удастся успешно завершить новый раунд переговоров с МВФ и получить транш в размере 2,7 миллиарда долларов в течение следующих двух месяцев. На сентябрь запланированы рекордные выплаты по валютным долгам, но похоже, что это не будет проблемой.

Тарас Козак рассказал, что ждет гривну / Инфографика Finance.ua

Такая ситуация сложилась благодаря перевыполнению планов по доходам бюджета за первые шесть 2021 года. В казну поступило на 23,7 миллиарда гривен больше, чем прогнозировали. Одна из главных причин этого рекорда – стремительный рост цен. Сейчас годовая инфляция колеблется на уровне 10%.

Что ждет гривну

Украинская нацвалюта быстро растет в цене. Национальный банк Украины решил не держать курс доллара выше важной психологической отметки – 27 гривен за доллар. На сегодня, 30 июля, Нацбанк установил курс на уровне 26,88 гривны за доллар.

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Тарас Козак считает, что в ближайшем будущем курс доллара США будет оставаться в диапазоне 26,5 – 27,5 гривны за доллар. Однако, более важное значение для укрепления гривны имеют Минфин и влиятельные экспортеры.