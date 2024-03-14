Украинский ИИ-стартап привлек инвестиции в Европе: при чем здесь полезные ископаемые

Стартап Beholder, который работает с технологией искусственного интеллекта, получил новые инвестиции. Средства выделил европейский фонд.

Украинский стартап Beholder специализируется на разработке нейронных сетей для поиска полезных ископаемых. Компания направит средства на развитие своего бизнеса, выход на иностранные рынки и разработку двух версий продукта для B2C и B2B.

Обратите внимание Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал

Украинская компания получила новые инвестиции

Компания Beholder получила инвестиции в размере 940 тысяч долларов от фонда InnoEnergy, который фокусируется на энергетике. К инвестиционному раунду также присоединились фонды Rockstart и STRT Ventures.

Бум вокруг технологии искусственного интеллекта возник после успеха проекта ChatGPT. После этого инвесторы начали активно вкладывать средства в этот сектор. Благодаря этому самые богатые люди в мире заработали 150 миллиардов долларов.

Коэффициент эффективности инвестиций и оценку стартапа Beholder не разглашают. Клиентами украинцев является ряд добывающих компаний:

Filo Mining;

GrupoHunosa;

Petroteq Energy.

В 2024 году стартап Beholder имеет целью увеличить свою капитализацию до 20 – 30 миллионов долларов и привлечь 20 новых клиентов.

Что известно о компании Beholder: