Именно так обманывают военных и их семьи: это должны знать все

Мошенники продолжают активно действовать. В частности, они совершенствуют свои умения, чтобы получать доступ к банковским данным украинцев. Какие есть самые распространенные схемы, рассказываем далее.

Как чаще всего обманывают военных?

Мошеннические схемы "работают" как против военных, так и их семей, сообщает платформа "Гаразд".

Какие схемы самые распространенные:

Фейковые выплаты

Чаще всего такую аферу маскируют под сообщение о предоставлении государственной помощи:

обычно в сообщении есть фишинговая ссылка;

когда вы перейдете по ней, вас попросят ввести личные данные.

После того как вы заполните анкету, злоумышленники автоматически получат доступ к вашим личным данным. В частности, информации о банковском счете.

Продажа амуниции

Определить эту схему можно довольно просто. Амуниция в таких объявлениях обычно стоит значительно дешевле, чем в других местах. Вам предлагают осуществить предоплату, а потом блокируют и не присылают товар.

Фальшивые петиции о присвоении "Героя Украины"

В этой схеме также используют фишинговые ссылки. Однако необходимость ввода данных объясняется именно потребностью в подписи петиции для присвоения звания "Героя Украины".

Помощники для семей военных

Некоторые люди выдают себя за помощников для семей военных. Они, например, предлагают помочь с оформлением выплат, ускорив процесс. Для этого нужно заплатить "помощнику". После получения денег от семьи "добродетель" обычно пропадает.

Фейковые фото, созданные с помощью ИИ

Мошенники создают фейковые изображения. Эти картинки присылают как подтверждение семьям военных. Далее, обычно, требуют выкуп.

Быстрое получение водительского удостоверения для военных

Мошенники обещают помочь военнослужащим получить водительское удостоверение быстро и легко. Для этого также используют изображения, сделанные благодаря ИИ. Когда военный вносит деньги за помощь, его просто блокируют.

Как уберечь себя от мошенничества?

Всегда проверяйте информацию на официальных ресурсах организаций. Например, на сайте.

Не распространяйте банковские данные на непроверенных ресурсах. А, если у вас возникло подозрение, сразу осуществите блокировку карты и обратитесь в поддержку банка.

Не передавайте деньги лицам, которые обещают способствовать ускорению процессов. Есть стандартная процедура, которую технически невозможно ускорить.

