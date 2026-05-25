Именно так обманывают военных и их семьи: это должны знать все
Мошенники продолжают активно действовать. В частности, они совершенствуют свои умения, чтобы получать доступ к банковским данным украинцев. Какие есть самые распространенные схемы, рассказываем далее.
Как чаще всего обманывают военных?
Мошеннические схемы "работают" как против военных, так и их семей, сообщает платформа "Гаразд".
Какие схемы самые распространенные:
- Фейковые выплаты
Чаще всего такую аферу маскируют под сообщение о предоставлении государственной помощи:
- обычно в сообщении есть фишинговая ссылка;
- когда вы перейдете по ней, вас попросят ввести личные данные.
После того как вы заполните анкету, злоумышленники автоматически получат доступ к вашим личным данным. В частности, информации о банковском счете.
- Продажа амуниции
Определить эту схему можно довольно просто. Амуниция в таких объявлениях обычно стоит значительно дешевле, чем в других местах. Вам предлагают осуществить предоплату, а потом блокируют и не присылают товар.
- Фальшивые петиции о присвоении "Героя Украины"
В этой схеме также используют фишинговые ссылки. Однако необходимость ввода данных объясняется именно потребностью в подписи петиции для присвоения звания "Героя Украины".
- Помощники для семей военных
Некоторые люди выдают себя за помощников для семей военных. Они, например, предлагают помочь с оформлением выплат, ускорив процесс. Для этого нужно заплатить "помощнику". После получения денег от семьи "добродетель" обычно пропадает.
- Фейковые фото, созданные с помощью ИИ
Мошенники создают фейковые изображения. Эти картинки присылают как подтверждение семьям военных. Далее, обычно, требуют выкуп.
- Быстрое получение водительского удостоверения для военных
Мошенники обещают помочь военнослужащим получить водительское удостоверение быстро и легко. Для этого также используют изображения, сделанные благодаря ИИ. Когда военный вносит деньги за помощь, его просто блокируют.
Как уберечь себя от мошенничества?
- Всегда проверяйте информацию на официальных ресурсах организаций. Например, на сайте.
- Не распространяйте банковские данные на непроверенных ресурсах. А, если у вас возникло подозрение, сразу осуществите блокировку карты и обратитесь в поддержку банка.
- Не передавайте деньги лицам, которые обещают способствовать ускорению процессов. Есть стандартная процедура, которую технически невозможно ускорить.
О каком мошенничестве недавно сообщил НБУ?
НБУ недавно сообщил, что мошенники делают фейковую рассылку от имени регулятора. Визуально эти письма напоминают официальный сайт Нацбанка.
В этом письме есть файлы с якобы архивами. Именно в этих них спрятано вредоносное программное обеспечение.