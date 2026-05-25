Як найчастіше обманюють військових?

Шахрайські схеми "працюють" як проти військових, так і їх сімей, повідомляє платформа "Гаразд".

Які схеми найпоширеніші:

Фейкові виплати

Найчастіше таку аферу маскують під повідомлення про надання державної допомоги:

зазвичай у повідомленні є фішингове посилання;

коли ви перейдете по ньому, вас попросять ввести особисті дані.

Після того як ви заповните анкету, зловмисники автоматично отримають доступ до ваших особистих даних. Зокрема, інформації про банківський рахунок.

Продаж амуніції

Визначити цю схему можна доволі просто. Амуніція у таких оголошеннях зазвичай коштує значно дешевше, ніж в інших місцях. Вам пропонують здійснити передоплату, а потім блокують і не надсилають товар.

Фальшиві петиції про присвоєння "Героя України"

У цій схемі також використовують фішингові посилання. Однак необхідність введення даних пояснюється саме потребою у підписі петиції для надання звання "Героя України".

Помічники для сімей військових

Деякі люди видають себе за помічників для родин військових. Вони, наприклад, пропонують допомогти з оформленням виплат, прискоривши процес. Для цього потрібно заплатити "помічнику". Після отримання грошей від сім'ї "добродій" зазвичай зникає.

Фейкові фото, створені за допомогою ШІ

Шахраї створюють фейкові зображення. Ці картинки надсилають як підтвердження родинам військових. Далі, зазвичай, вимагають викуп.

Швидке отримання посвідчення водія для військових

Шахраї обіцяють допомогти військовослужбовцям отримати посвідчення водія швидко та легко. Для цього також використовують зображення, зроблені завдяки ШІ. Коли військовий вносить гроші за допомогу, його просто блокують.

Як вберегти себе від шахрайства?

Завжди перевіряйте інформацію на офіційних ресурсах організацій. Наприклад, на сайті.

Не поширюйте банківські дані на неперевірених ресурсах. А, якщо у вас виникла підозра, одразу здійсніть блокування картки та зверніться у підтримку банку.

Не передавайте гроші особам, які обіцяють сприяти пришвидшенню процесів. Є стандартна процедура, яку технічно неможливо прискорити.

