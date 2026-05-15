Такие 2 копейки можно продать за более чем 4 тысячи: проверьте копилку

Некоторые украинские копейки можно действительно дорого продать. Точная цена зависит именно от разновидности монеты. Также немаловажную роль играет состояние экземпляра.

Какие 2 копейки 1994 года можно дорого продать?

Один из самых дорогих экземпляров 2 копеек 1994 года – 2(10 к.)АА. Именно его можно продать за минимум 4 500 гривен, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

Читайте также Именно эти 50 копеек смогли продать за 20 тысяч: как выглядит такая монета

Особенностью разновидности 2(10 к.)АА является широкий кант аверса. Он возник случайно.



Как выглядят 2 копейки 1994 года, которые можно продать за почти 5 тысяч гривен / Изображение с ресурса "Монеты-ягодки"

Ведь при чеканке аверса указанной монеты использовался штемпель, что применялся для создания 10 копеек 1994 года. Соответственно, возникла путаница.

Нужно понимать, что диаметр штемпелей, используемых при чеканке 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Именно поэтому среди нумизматов разновидность 2(10 к.)АА часто называют "перепутка".

Заметим, в некоторых источниках можно увидеть дорогую монету номиналом 2 копейки. Речь идет об экземпляре 1992 года. Согласно каталогу ИТК-8, эта разновидность классифицируется как 1ГА. Он так и не вошел в оборот, поэтому найти его чрезвычайно трудно, указывает "Монеты-ягодки".

Из-за ошибки в эскизах монета получила узкий венок. Как вспоминает Анатолий Люлько в книге "ЛСЗ – первый монетный двор Украины", в качестве пробы было изготовлено всего 20 – 30 штук таких копеек. Заготовки для чеканки были алюминиевые и стальные,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Монета 2 копейки 1994 года выведена из обращения. Это произошло еще в 2019 году.

Какие еще экземпляры 2 копеек 1994 года представлены на рынке сейчас?