Украина богата цветными металлами. Однако возникает вопрос, какая критическая сырая встречается чаще всего в регионах. Однако ответ не является однозначным или простым.

Что известно об украинской металлургии?

Институт геологических наук оценивает, что в Украине крупнейшие в мире залежи железной руды, о чем говорится в материале BBC.

В то же время около пять% от всех мировых запасов "критического сырья" расположены в Украине, которая занимает лишь 0,4% поверхности Земли". Такое заявление делала заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук на заседании Европейской экономической комиссии ООН (сейчас она уже не занимает эту должность – 24 Канал).

В частности выделяются четыре металла – титан, литий, никель и кобальт. Об этом свидетельствуют данные Центра экономической стратегии.

Украина имеет около 1% мировых запасов (8 миллионов тонн) и до полномасштабного вторжения обеспечивала 6 – 7% мировой добычи титановых руд и производства титановых концентратов,

– говорится в тексте.

В то же время запасы лития официально составляют государственную тайну. Тогда как неофициально – оцениваются в 500 тысяч тонн.

Это составляет менее, чем 2% мировых резервов. Однако это довольно значительные объемы для Европы. Украинские запасы считаются вторыми в Европе по объему (после Германии).

Кроме того, подтвержденные запасы никеля оцениваются в 215 тысяч тонн, тогда как общемировые запасы составляют 58 миллионов тонн

А никелевые руды содержат кобальт. По разным оценкам до 100 тысяч тонн или чуть меньше, чем 1% мировых запасов

Обратите внимание! У 2019 году было известно, что Украина занимала первое место в мире по подтвержденным запасам марганца и второе место по объему общих запасов. Однако ситуация могла измениться после полномасштабного вторжения.

