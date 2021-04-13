2020 – это период значительных потрясений для мировой экономики Очевидно, что неутешительная тенденция повлияла и на Украине. В течение прошлого года Украина потеряла рекордные 868 миллионов долларов в виде прямых инвестиций.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко отметил, что отток инвестиций стал достаточно привычным явлением прошлого года. Пандемия коронавируса напугала инвесторов, поскольку было непонятно насколько долго она продлится и как отреагируют глобальные рынки.

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"Тихая гавань" в США

Международные инвесторы начали спасать свои средства и вкладывали их в "тихие гавани». Почти для всех вкладчиков таким местом стали США. Спрос на казначейские облигации США был настолько большим, что их доходность начала снижаться. У Штатов не было необходимости продавать свои долговые расписки по дорогой цене.

Специфика Украины

Однако, Украина имеет определенную специфику. Инвесторы понимают, что вкладывать средства в Украину достаточно рискованно, поскольку государство относится к группе экономик с развивающимися рынками. Также важным аспектом, который влияет на инвестиционный климат Украины является то, что почти все годы независимости две трети капиталовложений в Украине приходятся на юрисдикцию стран, принадлежащих к оффшорным зонам.

Советник президента считает, что две трети инвестиций – это деньги местного происхождения или из этого региона. Он также предположил, что до последнего времени это были средства из бывшего Советского Союза.

Украина потеряла почти миллиард долларов в 2020 году / Фото unsplash

местные инвесторы

Сейчас самой популярной оффшорной зоной среди украинских богачей является Британские Виргинские острова. Ранее этот статус имели Кипр, Сейшелы, Панама. "Иностранные инвесторы" заходили на отечественный рынок, зная всю его специфику, осознавая все риски и как здесь нужно работать. Они были совсем не заинтересованы, чтобы в Украине вкладывали средства их коллеги из других стран, ведь дополнительная конкуренция не нужна никому.

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Однако, в 2020 год многие, что изменил. И даже эта категория инвесторов задумалась над будущим. На фоне пандемии они оказались в таком же неопределенном положении, как и другие вкладчики.

Устенко также добавил, что последние 10 лет местные инвесторы используют такую ​​же модель поведения, как и их иностранные собратья. По его мнению, в противном случае украинские олигархи просто не имели бы возможности приобрести кондитерскую фабрику в России или Венгрии, вкладывать средства в американские энергопроекты или в недвижимость в США и странах Европе.

Это свидетельствует о том, что крупные игроки в украинском бизнесе, как и их друзья из-за границы стали очень похожими в двух аспектах - они боятся и ищут новые способы заработать.