Сообщают, что китайские импортеры начали разрывать контракты на поставку кукурузы. По словам лиц, которые знакомы с ситуацией, отказ от законтрактованных партий украинского зерна продолжается уже две недели.
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Китай отменяет контракты на кукурузу из Украины
Сейчас указывают, что китайские покупатели уже отменили от 4 до 6 грузов украинской кукурузы. Эти грузы планировали доставить в Китай с апреля по июнь. Добавляют, что в будущем отказов может быть еще больше.
Стоит заметить, что Китай – это крупнейший импортер кукурузы в мире. Отмена импорта зерновой культуры из Украины может ударить по глобальным ценам. Дело в том, что стоимость кукурузы уже находится под давлением на фоне хороших урожаев в США и Бразилии.
Почему Китай отказывается от украинской кукурузы
Отмена заказов на украинское зерно началась после вмешательства китайской таможни, которая призвала трейдеров ограничить импорт. Одна из целей – уменьшение избытка предложения кукурузы на внутреннем рынке. Кроме того, китайские власти стремятся поддержать цены для местных фермеров в преддверии посевной.