Украина получит более 500 миллионов долларов от Всемирного банка: куда пойдут деньги

Украина получит еще один пакет финансовой помощи от Всемирного банка. В Министерстве финансов раскрыли больше информации о новом соглашении.

Глава украинского Минфина Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Украина, Беларусь и Молдова) Аруп Банерджи подписали документ о предоставлении Украине финансовой помощи.

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Новый пакет финпомощи от Всемирного банка

Соглашение было подписано во вторник, 4 октября. Речь идет о третьем дополнительном пакете финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", к которому также привлечены:

Международный банк реконструкции и развития (МБРР),

Международная ассоциация развития (МАР).

В НБУ заявили, что за время полномасштабного вторжения России объем уплаченных средств по погашениям облигаций (ОВГЗ) составляет более 54 миллиардов гривен. Это значительно превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах.

Украина получит ссуду на 19 лет с пятилетним льготным периодом в размере 529,9 миллиона долларов США. В Минфине добавили, что процентная ставка составляет 0,25% годовых, которая будет начисляться на неиспользованную часть кредита. Любопытно, что важную роль в этом процессе сыграли Дания и Великобритания. Ведь именно эти страны согласились стать гарантами Украины.

Привлеченные средства позволят сохранить действенность и устойчивость функционирования украинской системы государственного управления, в дальнейшем финансировать насущные социальные потребности в условиях военного положения,

– заявил Марченко, также поблагодарив Данию, Британию и команду Всемирного банка.

Деньги, которые получит Украина от Всемирного банка, направят в государственный бюджет для финансирования следующих статей расходов:

зарплат для сотрудников бюджетной сферы,

пенсий и отдельных программ государственной социальной помощи,

поддержку малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ (внутренне перемещенных лиц),

медицинские услуги в рамках программы медицинских гарантий и тому подобное.

Стороны также смогли обсудить во время встречи вопросы, касающиеся этапов реализации портфеля совместных проектов между Украиной и Всемирным банком, которые уже действуют, а также – возможность создания новых совместных инициатив для поддержки Украины в будущем.