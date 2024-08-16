Украина победила на престижном международном конкурсе

Украинская монета, которую отчеканили в 2023 году, одержала победу в одной из категорий международного конкурса "Монета года". О результатах сообщили во время Всемирной выставки денег в Роузмонте, США.

Украинская монета победила на международном конкурсе

Серебряную памятную монету “Смелость быть. UA” признали лучшей монетой о современном событии. Это результаты 41-го международного конкурса "Монета года", который проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. Напомним, что эту монету выпустили в 2023 году по случаю 32-й годовщины Независимости Украины. Монету посвятили украинской нации.

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Кроме того, украинская монета вошла в первую десятку лучших монет мира по итогам престижного конкурса. Над монетой "Смелость быть. UA" работали такие художники:

Киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук;

Скульптор – Владимир Атаманчук.

Украинская монета победила на конкурсе / Фото НБУ

Победу Украины прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный, заявив, что гордится высокой оценкой от международного сообщества для украинской нумизматики и поблагодарил, тем, кто работал над созданием этой монеты.

Андрей Пышный Глава НБУ Памятная монета "Смелость быть. UA" – особенная для нас. Ведь отражает то, что объединяет всех украинцев. Это – смелость! Ежедневно в течение этой войны весь мир с восторгом наблюдает за множеством примеров смелости и силы духа украинцев. Бесспорно, что смелость – это быть украинцами. Поэтому на зеркальном фоне нашей монеты каждый сможет увидеть свое лицо и почувствовать себя частью несломленной Украины.

Стоит добавить, что на международном конкурсе эксперты оценивали более 600 монет из 42 стран мира. Эти все монеты были выпущены в 2023 году.