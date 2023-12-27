Речь идет о резервном плане на сумму до 20 миллиардов евро для Украины. Условия помощи еще оговариваются, а точная сумма будет зависеть от потребностей Украины.
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Дело в том, что этот план – не требует согласия всех стран ЕС. Если к основным участникам присоединятся страны с высокими кредитными рейтингами, то ЕС сможет обойти вето Венгрии.
Как обойти вето Венгрии
Схема будет предусматривать предоставление государствами-участниками гарантий в бюджет ЕС, что позволит Европейской комиссии заимствовать в интересах Украины до 20 миллиардов евро на рынках капитала.
Некоторые страны, такие как Германия и Нидерланды, должны получить одобрение парламента для предоставления национальных гарантий. Чиновники надеются, что это будет сделано вовремя, чтобы предоставить Украине помощь до марта.
Помощь Украине от ЕС
В прошлом году в ЕС предложили выделить для Украины 50 миллиардов евро к 2027 году. Тогда же Венгрия наложила вето на одобрение этого решения.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем интервью, которое транслировали в телемарафон и, рассказал, что страны Евросоюза так или иначе примут решение о выделении 50 миллиардов евро для Украины. Это произойдет даже при вето Венгрии.