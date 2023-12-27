Йдеться про резервний план на суму до 20 мільярдів євро для України. Умови допомоги ще обговорюються, а точна сума залежатиме від потреб України.

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Річ у тім, що цей план – не потребує згоди всіх країн ЄС. Якщо до основних учасників увійдуть країни з високими кредитними рейтингами, то ЄС зможе обійти вето Угорщини.

Як обійти вето Угорщини

Схема передбачатиме надання державами-учасницями гарантій до бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії запозичити в інтересах України до 20 мільярдів євро на ринках капіталу.

Зауважте! Один із недоліків цієї схеми в тому, що вона надаватиме Україні лише кредити, і не включатиме гранти. Держави-члени можуть вирішити надати гранти на двосторонній основі.

Деякі країни, як от Німеччина та Нідерланди, мають отримати схвалення парламенту для надання національних гарантій. Чиновники сподіваються, що це буде зроблено вчасно, щоб надати Україні допомогу до березня.

Допомога Україні від ЄС

Минулого року у ЄС запропонували виділити для України 50 мільярдів євро до 2027 року. Тоді ж Угорщина наклала вето на схвалення цього рішення.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму інтерв'ю, яке транслювали у телемарафоні, розповів, що країни Євросоюзу так чи інакше схвалять рішення щодо виділення 50 мільярдів євро для України. Це станеться навіть попри вето Угорщини.

Зверніть увагу! Подібна схема обходу вето вже використовувалася у 2020 році: щоб допомогти країнам впоратися з пандемією COVID-19. Тоді комісія надала дешеве фінансування на суму до 100 мільярдів євро для підтримки праці.