Последний транш в 2023 году

Итак, Украина получила свои последние 1,5 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро на 2023 год.

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Сегодня мы выплачиваем Украине последние 1,5 миллиарда евро из нашего 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год. Мы должны найти соглашение, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления, восстановления и реформ. Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена,

– написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Украинская сторона не замедлила ответить на такой жест и премьер-министр Денис Шмигаль поблагодарил европейских лидеров за помощь.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Украина получает беспрецедентную финансовую поддержку от ЕС в борьбе с агрессором. Сегодня поступил последний транш в размере 1,5 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи в размере 18 миллиарда евро. Надеюсь на дальнейшую непоколебимую помощь ЕС! Благодарен Урсули фон дер Ляен, Валдису Домбровскису и лидерам государств-членов ЕС за поддержку, которую вы продолжаете оказывать нам в сложные времена.

Напомним! 1 февраля 2024 состоится внеочередной саммит между лидерами европейских стран. На нем они будут рассматривать вопрос о дополнительном пакете финансовой помощи для Украины на 50 миллиардов евро.