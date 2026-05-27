Нефтетрейдер попала под суд: ее долги измеряют миллионами

Стало известно, что нефтетрейдер попала под суд. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Общая задолженность составила ориентировочно 17 миллионов гривен.

Что известно о деле нефтетрейдера?

Личность нефтетрейдера остается неизвестной, сообщает Офис Генерального прокурора.

Однако уже известно, что в суд направлен обвинительный акт против экс-руководителя предприятия в сфере торговли горючим. Уклонение от налогов происходило в особо крупных размерах.

Как известно, это дело развивалось так:

в течение нескольких лет обвиняемая пользовалась схемой, что позволяла ей минимизировать налоговые обязательства;

это ей удавалось благодаря оформлению фиктивных документов о приобретении нефтепродуктов;

покупки якобы происходили у определенных предприятий, но с этими учреждениями на самом деле хозяйственные отношения не осуществлялись.

Обратите внимание! В документах были указаны такие объемы горючего, которые физически не могли быть перевезены.

Такие действия позволяли завышать расходы предприятия и занижать реальную прибыль с целью уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость и акцизного. Фактически топливо реализовывалось за наличные вне учета, а в бухгалтерских документах учитывалось как остатки, что якобы длительное время хранятся на складах,

– сообщает прокуратура.

Чтобы "прикрыть" эту незаконную деятельность обвиняемая регулярно подавала данные, где были указаны недостоверные сведения. Если опираться на выводы судебно-экономической экспертизы, такие действия привели к недоплате в бюджет Украины – 16,9 миллиона гривен.

