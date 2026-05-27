Нефтетрейдер попала под суд: ее долги измеряют миллионами
Стало известно, что нефтетрейдер попала под суд. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Общая задолженность составила ориентировочно 17 миллионов гривен.
Что известно о деле нефтетрейдера?
Личность нефтетрейдера остается неизвестной, сообщает Офис Генерального прокурора.
Читайте также Есть только месяц: один из украинских банков предупредил украинцев
Однако уже известно, что в суд направлен обвинительный акт против экс-руководителя предприятия в сфере торговли горючим. Уклонение от налогов происходило в особо крупных размерах.
Как известно, это дело развивалось так:
- в течение нескольких лет обвиняемая пользовалась схемой, что позволяла ей минимизировать налоговые обязательства;
- это ей удавалось благодаря оформлению фиктивных документов о приобретении нефтепродуктов;
- покупки якобы происходили у определенных предприятий, но с этими учреждениями на самом деле хозяйственные отношения не осуществлялись.
Обратите внимание! В документах были указаны такие объемы горючего, которые физически не могли быть перевезены.
Такие действия позволяли завышать расходы предприятия и занижать реальную прибыль с целью уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость и акцизного. Фактически топливо реализовывалось за наличные вне учета, а в бухгалтерских документах учитывалось как остатки, что якобы длительное время хранятся на складах,
– сообщает прокуратура.
Чтобы "прикрыть" эту незаконную деятельность обвиняемая регулярно подавала данные, где были указаны недостоверные сведения. Если опираться на выводы судебно-экономической экспертизы, такие действия привели к недоплате в бюджет Украины – 16,9 миллиона гривен.
Как украинские чиновники пытаются скрыть свои действия и имущество от государства?
Недавно стало известно, что в суд попало дело депутата Бердичевского районного совета. Его обвиняют в декларировании недостоверной информации. Общая сумма "недописанного" составляет – 46 миллионов гривен.
Как показывают данные досудебного расследования "сокрытие" заметно в декларациях за 2022, 2023 и 2024 года. Там депутат, в частности, не указал, что его доход от предпринимательской деятельности, а также – из неустановленных источников достиг почти 5,8 миллиона гривен.