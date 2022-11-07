10 августа 2022 года начали действовать санкции Европейского Союза по запрету на все формы импорта российского угля. Об этом договорились еще в апреле в рамках формирования пятого пакета санкций против официальной Москвы.

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Кроме того, в ЕС чуть ли не впервые ввели ограничения, нацеленные против энергетического сектора России, пишет DW. Однако государство-агрессор начало искать новые рынки для продажи угля за границей. К сожалению, есть страны, которые сотрудничают с Россией в этой сфере.

Какие страны покупают российский уголь

Уголь от государства-агрессора активно покупают в Турции, Индии, Китае и странах Африки. Но важно, что эти грузы продают с существенной скидкой в сравнении с ценой угля с аналогичным качеством из других стран.

В сентябре Турция импортировала из России уголь по цене на уровне 199 долларов за метрическую тонну, что на 23% меньше такого же угля из Колумбии, который является также мощным поставщиком на рынке. Добавим больше данных по ситуации на рынке:

На момент создания этого материала, стоимость угля колеблется на уровне 210 долларов за тонну, согласно Markets Insider. В ходе торгов сегодня зафиксировали спад на уровне 4,55%;

за тонну, согласно Markets Insider. В ходе торгов сегодня зафиксировали спад на уровне По данным Trading Economics, цена угля колеблется на уровне 347 долларов за тонну.

Китай и Индия также активно покупали российскую нефть после полномасштабного вторжения в Украину. Например, в Индии якобы даже призывали компании увеличить объемы импорта.