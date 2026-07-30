Повреждения видны из космоса: Украина остановила более трети нефтепереработки в России

Украина продолжает серию дроновых ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, в частности по критически важным участкам производства. После атак отдельные предприятия не могут полностью возобновить работу в течение нескольких недель, а порой и месяцев.

Сколько объектов было повреждено

В Financial Times проанализировали последствия таких "дальнобойных санкций", использовав фотографии, спутниковые снимки и даже тепловизионные данные. По оценке издания, украинская кампания временно вывела из строя более 30% фактических и около 45% номинальных мощностей российской нефтепереработки.

Это привело к самому серьезному топливному кризису в этой нефтяной стране со времен распада Советского Союза,

– говорится в публикации.

Теперь при планировании ударов военные консультируются с инженерами, чтобы определить критически важные компоненты советских НПЗ. Речь идет об оборудовании, которое сложнее всего заменить, а его потеря способна надолго остановить предприятие.

Например, в конце апреля украинские дроны дважды атаковали Туапсе, где, помимо резервуаров для хранения топлива, могли уничтожить установку вторичной переработки нефти, построенную в рамках программы модернизации, которую в свое время высоко оценил Владимир Путин. Такое оборудование позволяет превращать тяжелое сырье в бензин, дизель и авиационное топливо.

Среди других критически важных объектов – установки, очищающие сырую нефть от соли и воды перед ее переработкой. Одна из них недавно подверглась удару на Омском НПЗ, который входит в число крупнейших в мире.

Спутниковые снимки также свидетельствуют о том, что ремонт продвигается медленно. Более месяца после удара по Московскому НПЗ крышка большого резервуара все еще лежала на месте падения, а три меньших резервуара, насосная станция и трубопроводы имели видимые повреждения.

Напомним, в Международном энергетическом агентстве ожидают, что страна-агрессор будет добывать меньше нефти. Прогноз на 2026 год снизили на 85 тысяч баррелей (до 8,9 миллиона баррелей в сутки), а на 2027 год – на 150 тысяч баррелей (до 8,8 миллиона баррелей в сутки).

К слову, дефицит топлива даже заставил Кремль пересмотреть свою экспортную политику. Это, в свою очередь, подтолкнуло страны, зависевшие от российских поставок, к поиску альтернатив. В частности, Кыргызстан будет строить собственный НПЗ.