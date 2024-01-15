США приложили к этому руку: цены на золото выросли более чем на 2% после ударов по Йемену

Вечером 12 января стоимость февральского контракта золота на бирже CME выросла до 2067,15 доллара за тройскую унцию. Последний раз цена драгметалла колебалась на таком уровне 5 января 2024 года.

Цены на золото выросли

Стоимость золота выросла на 2,37% из-за тревоги на рынке относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Из-за геополитических рисков инвесторы использовали традиционные инструменты, что повлекло за собой повышение спроса на драгоценный металл.

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Золото дорожает на фоне продолжающегося геополитического конфликта на Ближнем Востоке.

– сказал руководитель исследовательского отдела компании Nirmal Bang Commodities Мумбаи Кунал Шах.

Рост цен на золото происходит, несмотря на неожиданно более сильную инфляцию в США, чем предполагалось.

Как отреагировал рынок нефти

Ночью 12 января США совместно с Великобританией нанесли удары с воздуха и моря по военным объектам хуситов в Йемене. Это был их ответ на нападения группировки на корабле в Красном море.

Цены на две эталонные марки нефти выросли после ударов по Йемену. К примеру нефть Brent подорожала на 4,3% до 80 долларов за баррель, но динамика пошла на убыль.

По состоянию на 12 января цены колебались так: