Дэвид Трейнер выделил сразу несколько компаний, акции которых он считает опасными. Стоит добавить, что речь идет о компаниях из разных отраслей.

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Эксперт назвал самые опасные акции на фондовой бирже

По мнению Трейнера, опасными являются ценные бумаги сети магазинов видеоигр GameStop. Мол, стоимость этих акций и не упадет до нуля, однако имеет реальные шансы существенно упасть в цене. По его словам, стоимость ценных бумаг их рыночная оценка неоправданно высокая, если учитывать крайне плохие денежные поступления и прибыли.

Интересно, что ранее ценные бумаги GameStop входили в список "акций-зомби". Так называют активы, которые могут обесцениться до нуля. Напомним, что в середине мая акции компании взлетели в цене за день более чем на 80%.

Все из-за возвращения аналитика и инвестора Кита Гилла. Однако уже в пятницу, 17 мая, ценные бумаги GameStop обвалились на пре маркете на 17% после того, как компания подала новую заявку на продажу акций.

Кроме GameStop, по словам Дэвида Трейнера, в список опасных акций входят еще такие (с актуальными ценами):

Ценные бумаги сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, которые сейчас стоят 4,83 доллара, согласно данным Yahoo!Finance;

Акции сервиса доставки еды DoorDash. Они торгуются на рынке с ценой в 113,96 доллара за штуку;

Активы онлайн-брокера Robinhood на данный момент на бирже стоят почти 21 доллар;

Ценные бумаги канадского производителя каннабиса Tilray Brands торгуются на рынке с ценой на уровне 1,94 доллара;

Акции производителя растительного мяса Beyond Meat на сегодня стоят 7,84 доллара.

Гендиректор инвестиционной компании заявил, что акции AMC не должны стоить даже 1 доллар за штуку. Тогда как положительные, на первый взгляд, показатели за первый квартал сервиса доставку еды DoorDash на самом деле маскируют убыточную природу бизнеса. Кроме того, компания Robinhood за 2020 – 2022 годы потратила 7,8 миллиарда долларов свободного денежного потока без учета приобретений.