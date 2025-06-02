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2 июня, 14:08
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С 1 июня действуют новые лимиты на переводы: чего ожидать клиентам "Приватбанка"

Валерия Городинская
Основні тези
  • С июня "Приватбанк" вводит новые ограничения на денежные переводы, лимиты составят 100 тысяч гривен в месяц для P2P переводов с карточных счетов и через IBAN.
  • Лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги, не касаются переводов между счетами одного клиента в одном банке и клиентов с подтвержденными доходами сверх установленной суммы лимита.

С июня в "Приватбанке" заработают новые ограничения на денежные переводы, однако изменения не будут распространяться на все платежи. Как известно, лимиты будут составлять 100 тысяч гривен в месяц.

Чего будут касаться ограничения от "Приватбанка"

В соответствии с Меморандумом украинских банков об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, вводятся предельные лимиты на P2P переводы с карточных счетов граждан и переводы через реквизиты IBAN, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка".

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  • Отмечается, что ограничения касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN в пределах Украины и за ее пределами.
  • Однако лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги, в частности на оплату коммунальных услуг или покупки в магазинах.

Как повлияет на клиентов банка ограничение по переводам

По статистике от "Приватбанка", лимиты на карточные переводы влияют на операции не более чем 1,5% от общего количества клиентов банка.

В то же время те клиенты, на которых могут повлиять ограничения, уже имеют повышенные лимиты благодаря поданным заявкам или индивидуальным решением банка:

  • клиенты могут увеличить лимит карточных переводов в мобильном приложении Приват24,
  • также, они могут обратиться в службу поддержки через онлайн чат на сайте банка,
  • кроме того, можно позвонить по номеру 3700 или посетить отделение банка.

Обратите внимание! Лимиты не будут распространяться на переводы между счетами одного клиента в одном банке или на переводы клиентов с подтвержденными доходами сверх установленной суммы лимита или волонтеров.