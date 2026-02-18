Для тех, кто оформил "тысячу Зеленского": украинцам установили важный дедлайн

Украинцев призывают как можно скорее использовать государственную помощь. Дело в том, что "дедлайн" использования поддержки подходит к завершению.

Какую помощь следует потратить до конца февраля?

Те, кто получал "зимнюю тысячу" через Укрпочту, могут потратить средства до конца февраля 2026 года, о чем сообщали в Минсоцполитики.

Ранее предполагалось, что деньги можно будет потратить только в течение декабря 2025 года и в течение января 2026 года соответственно. Но потом срок использования продлили.

Полученную выплату можно использовать в отделении Укрпочты на такие услуги:

оплата коммунальных и почтовых услуг;

покупка товаров или заказ лекарственных средств именно украинского производства;

подписка на газеты или журналы;

благотворительность, в частности донаты в поддержку ВСУ.

Важно! В то же время оформить помощь уже невозможно. Сделать это можно было до 24 декабря 2025 года.

Напомним, что более 3,8 миллиона украинцев – это около 10% населения всей страны – смогли оформить помощь по программе "Зимняя поддержка" благодаря Укрпочте. С 14 ноября 2025 года через отделения 1 911 429 граждан лично подали заявления, и еще около двух миллионов украинцев получили поддержку автоматически – вместе с пенсиями, социальными выплатами и тому подобное. Об этом сообщили в Укрпочте.

В то же время Укрпочта стала не только каналом оформления помощи, но и местом ее практического использования,

– отметили в компании.

По состоянию на начало января 2026 года "Зимнюю поддержку" через Укрпочту использовали уже 2 841 669 раз.

Обратите внимание! В это количество входят также те лица, оформившие государственную помощь через приложение "Дія".

Что еще следует знать о "тысяче Зеленского"?