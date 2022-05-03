"Творят чудеса": Гороховский о продаже военных облигаций в первые дни

Бизнесмен и соучредитель мобильного банка Monobank Олег Гороховский отчитался о результате первых дней продажи военных облигаций в одноименном приложении.

Эта опция появилась в приложении 29 апреля. Военные облигации, которые являются инструментом для поддержки госбюджета, доступны и для граждан, и для бизнеса, и для иностранных инвесторов.

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Гороховский о военных облигациях

Гороховский сообщил, что менее чем за 5 суток клиенты Monobank приобрели более 230 тысяч военных облигаций. Таким образом, государство получило около 230 миллионов гривен. В Monobank подчеркнули, что выплату по облигациям на 100% гарантирует украинский Минфин.

Простота реализации, соединенная с патриотизмом украинцев, творят чудеса!,

– прокомментировал эти цифры Гороховский.

С помощью ценных бумаг можно заработать в гривнах 9,5% за три месяца, 10% – 6 месяцев, 11% – за 12 месяцев, согласно данным Минфина. В военные облигации можно вложиться в иностранной валюте:

в год в долларах США под 3,7% .

. на 8 месяцев в евро под 2,5%.

По результатам первого аукциона с военными облигациями удалось привлечь 8,1 миллиарда гривен, в то время как второй принес 6,7 миллиарда гривен, сообщает "Минфин".

Что следует знать о военных облигациях Украины После полномасштабного нападения России и введения военного положения украинское правительство приняло решение о выпуске военных облигаций. Ключевые задачи военных ОВГЗ – сбор средств для обеспечения потребностей ВСУ и стабилизация финансов государства в условиях военного положения

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