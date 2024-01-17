Турецкие банки массово прекращают сотрудничество с россиянами: ключевую роль сыграл Байден

В Турции, сотрудничавшей с россиянами в банковском секторе, начали отказываться от этой практики. Все из-за одного указа президента США Джозефа Байдена. Больше об этом – читайте дальше.

Ситуация для российских банков начала меняться летом прошлого года. Однако главный поворот произошел, когда президент США Джо Байден 22 декабря 2023 года издал указ о вторичных санкциях, сообщают российские СМИ.

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Турецкие банки разрывают отношения с россиянами

Источники сообщают, что речь идет о разрыве корреспондентских отношений и прекращении обработки платежей без формального закрытия договоров. Но есть исключения. В частности, для дочерних иностранных банков в России.

Турецкие банки идут на эти шаги, поскольку опасаются вторичных санкций со стороны США. На сегодняшний день кредиторы в Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми банками из России. Дальше – больше! На рынке сообщают, что аналогичные проблемы у россиян стали возникать и с китайскими кредиторами.

Глава компании "Оптималог" Георгий Властопуло рассказал, что трудности с турецкими банками начались еще с лета, тогда как в Китае – это пока единичные истории. Напомним, что еще в сентябре 2023 года сообщалось, что именно китайские банки выделяют миллиардные ссуды для России. Дело в том, что после начала полномасштабного вторжения в Украину большинство кредиторов из стран Запада отказываются от сотрудничества с Россией.