Ситуація для російських банків почала змінюватися ще влітку минулого року. Проте головний поворот стався, коли президент США Джо Байден 22 грудня 2023 року видав указ про вторинні санкції, повідомляють російські ЗМІ.

Зверніть увагу Золото на шляху до нового історичного максимуму: які можливості це відкриває для кожного

Турецькі банки розривають відносини з росіянами

Джерела повідомляють, що наразі йдеться про розрив кореспондентських відносин та припинення опрацювання платежів без формального закриття договорів. Але є винятки. Зокрема, для дочірніх іноземних банків у Росії.

Турецькі банки йдуть на ці кроки, оскільки побоюються вторинних санкцій зі сторони США. На сьогодні кредитори у Туреччині розірвали кореспондентські відносини майже з усіма банками з Росії. Далі – більше! На ринку повідомляють, що аналогічні проблеми у росіян почали виникати й з китайськими кредиторами.

Очільник компанії "Оптималог" Георгій Властопуло розповів, що труднощі з турецькими банками почалися ще з літа, тоді як у Китаї – це поки що одиничні історії. Нагадаємо, що ще у вересні 2023 року повідомляли, що саме китайські банки виділяють мільярдні позики для Росії. Річ у тому, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну більшість кредиторів із країн Заходу відмовляються від співпраці з Росією.