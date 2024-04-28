Насколько выросло количество наличных денег
По состоянию на 1 апреля 2024 года в наличном обращении зафиксировано 780,3 миллиарда гривен. С начала года этот показатель вырос более чем на 2,1%.
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То есть с января, количество наличной валюты увеличилось на 16 миллиардов гривен. При этом, целом в формате наличных зафиксировано 2,7 миллиарда банкнот, на сумму – 773,2 миллиарда гривен.
Еще 7 миллиардов гривен украинцы хранят копейками. Сейчас в карманах граждан находится ориентировочно 14,6 миллиарда монет.
Какая купюра самая распространенная
Сейчас самые распространенные в обращении купюры, которые имеют номинал 500 гривен. А вот наиболее популярной монетой является 10 копеек, ее общее количество таково:
- 28,3% от общего количества;
- 28,1% – в обращении.
При этом, наименее распространенной купюрой в обращении стала – 50 гривен, монетой – 10 гривен. За I квартал 2024 года наибольший прирост – на почти 10%, произошел для:
- купюр номиналом 1 000 гривен;
- монет 10 гривен.