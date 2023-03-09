Дело в том, что Саудовская Аравия согласилась выделить 5 миллиардов долларов центральному банку Турции. К этому привлекут Саудовский фонд развития.

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Саудовская Аравия выделила Турции 5 миллиардов долларов

Таким образом, согласно официальному заявлению фонда, Саудовская Аравия решила поддержать усилия Турции по укреплению ее экономики. Эти новости прозвучали на фоне таких событий:

борьба страны с высокой инфляцией;

серия мощных землетрясений, повлекших гибель десятков тысяч человек, а миллионы человек остались без домов.

Решение Саудовской Аравии свидетельствует о дальнейшем улучшении отношений с Турцией. Эти страны являются влиятельными игроками мусульманского мира. Дело в том, что государства почти прекратили любые виды сотрудничества после убийства журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве Саудовской Аравии на территории Турции. Подозревают, что к этому причастны агенты страны с Ближнего Востока.

Все изменилось в 2022 году, когда лидеры обеих стран совершили дипломатические визиты, в рамках которых обсуждались вопросы торговли и инвестиций. Одна из причин улучшения отношений между Турцией и Саудовской Аравией – изменение позиции Эрдогана в отношении официального Рияда. Для него это вариант получить поддержку для турецкой экономики.

Что следует знать об экономической ситуации в Турции

Напомним, что для Турции инфляция – это далеко не новая проблема. Страна среди мировых лидеров по темпам роста цен. В настоящее время инфляция составляет выше 55%, хотя в мае 2022 года этот показатель достиг рекорда за 23 года – 73,5% в годовом расчете.

В то время как официальная валюта – лира – колеблется вплоть до рекордно низкого уровня по отношению к доллару за несколько лет, в течение которых турецкий президент Реджеп Эрдоган взял под контроль центральный банк страны. К примеру, политик выступает против поднятия базовой ставки.

События последних лет также усилили давление на экономику Турции. Речь идет о таких факторах воздействия:

рост цен на энергоносители;

пандемия коронавируса;

увеличение торгового дефицита.

Сегодня немало людей из 85 миллионов испытывают трудности с тем, чтобы позволить себе базовые товары.