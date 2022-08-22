В Турции снизили ключевую ставку, даже несмотря на то, что инфляция в стране достигла отметки на уровне почти 80%. На эти новости отреагировала и лира – национальная валюта Турции.
К теме Инвестиции в современных реалиях: актуальные советы и подсказки от эксперта
Рекордная инфляция в Турции
Денежная единица потеряла 0,9% по отношению к доллару США. В тот день лира торговалась на уровне 18,1 за доллар – это близко к рекордно низкому уровню. В аналогичный период 5 лет назад доллар стоил 3,5 лиры. В целом, ключевую ставку в Турции снизили до 13%. До этого она за последние семь месяцев оставалась на уровне 14%. Ставку снизили сразу на 100 базовых пунктов.
Еще один идиотический шаг,
– заявил старший рыночный стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш.
Важно добавить, что аналитики не ожидали никаких изменений базовой ставки, поэтому соответствующее решение турецкого центробанка стало реальным сюрпризом для мира и рынков. В банке объяснили этот шаг ожидания "начала процесса снижения инфляции" и что есть сигналы о "потере импульса экономической активности".
Эксперт также считает, что у турок есть наличные деньги в карманах из россии и Персидского залива, и они думают, что могут снизить ставки и одновременно удержать лиру. В июле инфляция в Турции выросла на 79,6% в годовом расчете. Это пиковый уровень за 24 года.
Правительство Турции продемонстрировало несколько дипломатических попыток наладить отношения с несколькими богатыми нефтью государствами Персидского залива. Цель – привлечь крайне необходимые инвестиции. Кроме того, официальная Анкара до сих пор достаточно открыта для российского бизнеса и торговли, несмотря на санкции Запада и полномасштабное. вторжение россии в Украину.