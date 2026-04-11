Что означает "тринадцатая" пенсия и кто может ее получить?

В публичном пространстве так называемую "тринадцатую" пенсию часто воспринимают как дополнительную выплату от государства. На самом деле имеется в виду не бонус или надбавку, а о сумме пенсии, которую пенсионер успел приобрести, но не получил из-за смерти, напоминает Пенсионный фонд.

Согласно разъяснениям Пенсионного фонда, выплата пенсии прекращается с момента смерти человека. В то же время средства, которые были начислены, но не выплачены, не исчезают. Поэтому они могут быть переданы родственникам.

Право на получение таких средств имеют:

члены семьи, которые проживали вместе с пенсионером на момент его смерти

нетрудоспособные родственники, которые находились на его иждивении

Выплата осуществляется за период включительно до месяца смерти.

Когда выплата переходит по наследству

Если за "тринадцатой" пенсией не обратились вовремя или нет лиц, которые подпадают под определенные категории, эти средства включаются в состав наследства. В таком случае процедура усложняется: кроме базовых документов, необходимо предоставить свидетельство о праве на наследство.

Обратите внимание! Отдельно установлен срок обращения. Для пенсий, назначенных, в частности, военнослужащим, заявление нужно подать не позднее чем через 6 месяцев со дня смерти.

Как оформить тринадцатую пенсию в апреле?

Подать заявление на получение недополученной пенсии можно двумя способами. В частности, обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда или оформить заявку онлайн через вебпортал электронных услуг, уточняет ведомство.

В случае дистанционного обращения необходимо иметь электронную подпись и заранее подготовить скан-копии всех документов. После принятия решения средства зачисляются на банковский счет заявителя.

Важно! Если счета нет, выплату можно получить через систему денежных переводов в отделениях банка.

Для получения выплаты нужно подтвердить личность заявителя и его право на эти средства. Обычно для этого подают заявление, документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти пенсионера, а также документы, подтверждающие родственные связи.

Кроме того, необходимо предоставить банковские реквизиты и подтверждение совместного проживания с умершим. Для нетрудоспособных членов семьи дополнительно нужно подать документы, которые удостоверяют факт пребывания на иждивении.

