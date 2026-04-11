Что означает "тринадцатая" пенсия и кто может ее получить?
В публичном пространстве так называемую "тринадцатую" пенсию часто воспринимают как дополнительную выплату от государства. На самом деле имеется в виду не бонус или надбавку, а о сумме пенсии, которую пенсионер успел приобрести, но не получил из-за смерти, напоминает Пенсионный фонд.
Согласно разъяснениям Пенсионного фонда, выплата пенсии прекращается с момента смерти человека. В то же время средства, которые были начислены, но не выплачены, не исчезают. Поэтому они могут быть переданы родственникам.
Право на получение таких средств имеют:
- члены семьи, которые проживали вместе с пенсионером на момент его смерти
- нетрудоспособные родственники, которые находились на его иждивении
- Выплата осуществляется за период включительно до месяца смерти.
- Когда выплата переходит по наследству
Если за "тринадцатой" пенсией не обратились вовремя или нет лиц, которые подпадают под определенные категории, эти средства включаются в состав наследства. В таком случае процедура усложняется: кроме базовых документов, необходимо предоставить свидетельство о праве на наследство.
Обратите внимание! Отдельно установлен срок обращения. Для пенсий, назначенных, в частности, военнослужащим, заявление нужно подать не позднее чем через 6 месяцев со дня смерти.
Как оформить тринадцатую пенсию в апреле?
Подать заявление на получение недополученной пенсии можно двумя способами. В частности, обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда или оформить заявку онлайн через вебпортал электронных услуг, уточняет ведомство.
В случае дистанционного обращения необходимо иметь электронную подпись и заранее подготовить скан-копии всех документов. После принятия решения средства зачисляются на банковский счет заявителя.
Важно! Если счета нет, выплату можно получить через систему денежных переводов в отделениях банка.
Для получения выплаты нужно подтвердить личность заявителя и его право на эти средства. Обычно для этого подают заявление, документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти пенсионера, а также документы, подтверждающие родственные связи.
Кроме того, необходимо предоставить банковские реквизиты и подтверждение совместного проживания с умершим. Для нетрудоспособных членов семьи дополнительно нужно подать документы, которые удостоверяют факт пребывания на иждивении.
Как рассчитывается размер пенсии в Украине?
Размер пенсии в Украине определяется на основе страхового стажа и заработной платы. При этом данные о доходах до 2000 года требуют документального подтверждения.
Именно эти показатели могут существенно влиять на размер выплат. В случае необходимости человек имеет право выбрать периоды с самым высоким доходом для расчета пенсии, что позволяет оптимизировать ее размер.