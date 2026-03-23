Цены стремительно летят вниз: Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Иране
- Трамп заявил, что война на Ближнем Востоке заканчивается благодаря переговорам.
- Цена нефти марки Brent упала ниже 100 долларов за баррель после заявления Трампа.
Трамп сделал громкое заявление. Он указал, что война на Ближнем Востоке заканчивается. То есть, напряжение в этом регионе может в ближайшее время упасть.
Какое заявление сделал Трамп об Иране?
Как сказал Трамп, окончание войны стало возможным, благодаря переговорам, сообщил американский президент в своем посте в соцсети Truth Social.
Читайте также "Проблема с нефтью серьезнее, чем вы думаете": глава МЭА сделал заявление
Я рад сообщить, что в течение последних 2 дней состоялись очень плодотворные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном
Как показывают данные investing.com, на момент написания публикации, стоимость марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель. Она стоит – 99,96 доллара за баррель.
Как упала цена на нефть из-за слов Трампа / Скриншот investing.com
Цена нефти продолжает падать. Для понимания, еще в 13:00 она фиксировалась на уровне – 108 долларов за баррель.
Заметим, Трамп назвал результатом этих переговоров то, что временно остановятся военные удары. Американский президент вроде как ограничил их на 5 дней.
Интересно, что не только нефть полетела вниз. Как сообщает Sky News подешевел и природный газ. В Великобритании он упал на 6%.
На более широких рынках индекс FTSE 100 восстановился после 2% потерь, зафиксированных ранее в течение дня, и перешел в положительную тенденцию,
– указывает издание.
Что предшествовало заявлению Трампа об Иране?
Накануне Трамп угрожал Ирану. Он сказал, что иранские силы должны открыть Ормузский пролив в течение следующих 48 часов от настоящего момента. Если это не будет сделано, американцы уничтожат электростанции Ирана.
Тегеран пообещал немедленный ответ. Он указал, что следствием станут удары по странам Персидского залива. Кроме этого, Иран пообещал атаки на американскую и израильскую инфраструктуру в сфере информационных технологий.
Еще раньше Иран отметил, что он заминирует Ормузский пролив. Дело в том, что США угрожали захватить остров Харг.