Цены стремительно летят вниз: Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Иране

Трамп сделал громкое заявление. Он указал, что война на Ближнем Востоке заканчивается. То есть, напряжение в этом регионе может в ближайшее время упасть.

Как сказал Трамп, окончание войны стало возможным, благодаря переговорам, сообщил американский президент в своем посте в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Я рад сообщить, что в течение последних 2 дней состоялись очень плодотворные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном

Как показывают данные investing.com, на момент написания публикации, стоимость марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель. Она стоит – 99,96 доллара за баррель.



Как упала цена на нефть из-за слов Трампа / Скриншот investing.com

Цена нефти продолжает падать. Для понимания, еще в 13:00 она фиксировалась на уровне – 108 долларов за баррель.

Заметим, Трамп назвал результатом этих переговоров то, что временно остановятся военные удары. Американский президент вроде как ограничил их на 5 дней.

Интересно, что не только нефть полетела вниз. Как сообщает Sky News подешевел и природный газ. В Великобритании он упал на 6%.

На более широких рынках индекс FTSE 100 восстановился после 2% потерь, зафиксированных ранее в течение дня, и перешел в положительную тенденцию,

– указывает издание.

