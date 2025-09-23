Что известно о заявлении Трампа, относительно влияния лекарств на аутизм?

Акции Kenvue упали на 7%. Это самый низкий уровень с момента отделения компании от Johnson & Johnson в 2021 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Time.

Обратите внимание! Активным веществом Тайленола является парацетамол. Это очень популярный препарат. Именно Тайленол, по состоянию на сейчас, "удерживает" значительную долю на американском рынке парацетамола.

В своей речи американский президент указал, что этот препарат не стоит принимать беременным женщинам. Также Тайленол вреден, как говорит Трамп, для младенцев.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Просто не принимайте его, если в этом нет крайней необходимости. Боритесь изо всех сил, чтобы избежать его употребления.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) сообщило о намерении изменить маркировку парацетамола, сообщает BBC. На препаратах должно быть размещено предупреждение о:

наличии возможных повышенных рисков развития аутизма;

а также влиянии на расстройства внимания.

Обратите внимание! FDA также разослал письма врачам с рекомендациями медикам минимизировать применение парацетамола при беременности и незначительных повышениях температуры.

Как Kenvue отреагировала на обвинения Трампа?

Компания Kenvue сделала ответное заявление. Согласно их словам, Тайленол не связан с аутизмом.

Мы считаем, что независимая, обоснованная наука четко показывает, что прием ацетаминофена не вызывает аутизм. Ацетаминофен является самым безопасным вариантом обезболивающего средства для беременных женщин при необходимости в течение всей беременности,

– говорит компания.

Справка: Ацетаминофен – название, используемое для парацетамола в США.

Что нужно знать о последних заявлениях Трампа?

