Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это далеко не первый подобный призыв, ранее он озвучивал соответствующий тезис во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Что известно о заявлениях Трампа?

В субботу, 20 сентября, во время ужина в Маунт-Верноне, что в штате Вирджиния, американский президент заявил, что европейцы не должны покупать нефть у России. Впрочем, это еще не все. Дональд Трамп предложил послу США в НАТО Мэтту Витакеру усилить давление на Европу, чтобы "заставить ее отказаться от российской нефти".

Они должны прекратить покупать нефть в России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось еще дальше,

– подчеркнул он.

Хотя прямые закупки российской нефти большинством европейских стран прекратились после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, небольшие объемы продолжают поступать в Восточную Европу.

Кроме того, как отмечает издание, европейские страны также импортируют дизельное топливо из Индии и Турции, где российская нефть перерабатывается на топливо.

Издание отмечает, что ЕС уже принял запрет, который с 2026 года запретит импорт нефтепродуктов, полученных из российского сырья, и блок обсуждает запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года.

Что этому предшествовало?