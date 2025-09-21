Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это далеко не первый подобный призыв, ранее он озвучивал соответствующий тезис во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Что известно о заявлениях Трампа?
В субботу, 20 сентября, во время ужина в Маунт-Верноне, что в штате Вирджиния, американский президент заявил, что европейцы не должны покупать нефть у России. Впрочем, это еще не все. Дональд Трамп предложил послу США в НАТО Мэтту Витакеру усилить давление на Европу, чтобы "заставить ее отказаться от российской нефти".
Они должны прекратить покупать нефть в России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось еще дальше,
– подчеркнул он.
Хотя прямые закупки российской нефти большинством европейских стран прекратились после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, небольшие объемы продолжают поступать в Восточную Европу.
Кроме того, как отмечает издание, европейские страны также импортируют дизельное топливо из Индии и Турции, где российская нефть перерабатывается на топливо.
Издание отмечает, что ЕС уже принял запрет, который с 2026 года запретит импорт нефтепродуктов, полученных из российского сырья, и блок обсуждает запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года.
Что этому предшествовало?
- Американский президент убежден, что такие ограничения для России остановят войну в Украине, и станут эффективным способом борьбы. Он отметил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным.
- Ранее Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отмечал, что многие европейские страны до сих пор покупают непосредственно или через посредников российский сжиженный газ и нефтепродукты в достаточно большом количестве.