Трамп может ввести новые санкции против России: усилят ли давление на банки

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России. Источники знакомые с ситуацией рассказали, какую цель преследует политик.

Санкции против России

Президент США Дональд Трамп на этой неделе может ввести новые санкции против России. Это связано с тем, что разочарование Трампа растет на фоне провальных переговоров и масштабных обстрелов по Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на WSJ.

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В ночь на понедельник, 26 мая, Россия выпустила по Украине более 350 дронов и 9 крылатых ракет. Это была самая большая атака по Украине с начала полномасштабного вторжения. Эту атаку прокомментировал Дональд Трампа, назвав Путина "сумасшедшим".

Добавляют, что Трамп верил в возможность проведения успешных переговоров с Владимиром Путиным. Новые санкционные ограничения как инструмент давления Путина. В частности, так Трамп стремится заставить главу Кремля пойти на уступки и согласиться на прекращение огня в течение 30 дней, которое поддерживает Украина.

Пока не известно, о каких именно санкциях против России идет речь. В то же время добавляют, что новые санкционные ограничения, вероятнее всего, не будут касаться банковского сектора. По словам лиц, которые осведомлены в ситуации, у Трампа обсуждают "другие варианты, как оказать давление" на Владимира Путина.

Напомним, что на минувшей неделе стало известно, что в США сомневаются в необходимости снижения ценового потолка на российскую нефть странам G7. Американцы подметили, что цены на нефть уже упали, что якобы и так вредит российской экономике.