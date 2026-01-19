Укр Рус
19 января, 23:52
Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros после масштабного соглашения, – Reuters

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Дональд Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros Discovery на сумму до 2 миллионов долларов после объявления об их слиянии.
  • Трамп заявил, что будет иметь влияние на решение о сделке Netflix по приобретению Warner Bros Discovery за 83 миллиарда долларов.

Президент США Дональд Трамп приобрел облигации примерно на 100 миллионов долларов. В частности, он инвестировал до 2 миллионов долларов в облигации Netflix и Warner Bros Discovery.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Куда инвестировал Трамп?

Дональд Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros. всего через несколько недель после того, как компании объявили о слиянии.

В целом финансовые декларации свидетельствуют, что большинство покупок президента США составляли муниципальные облигации городов, местных школьных округов, коммунальных предприятий и больниц. В то же время он также приобрел облигации таких компаний, как Boeing, Occidental Petroleum и General Motors.

В декабре 2025 года Трамп заявил, что будет иметь влияние на решение о том, сможет ли Netflix продолжить предложенную сделку по приобретению Warner Bros. Discovery за 83 миллиарда долларов, которая сталкивается с конкурентным предложением от Paramount Skydance.

Отмечается, что любая сделка по приобретению Warner Bros потребует одобрения регуляторных органов.

Между тем представитель Белого дома отметил, что портфелем акций и облигаций Трампа независимо управляют сторонние финансовые учреждения, и ни сам Трамп, ни члены его семьи не имеют возможности управлять или давать указания по инвестициям.

Что известно о соглашении Netflix и Warner Bros

  • 5 декабря 2025 года Netflix и Warner Bros. Discovery объявили о соглашении, согласно которому Netflix приобретет Warner Bros., включая кино- и телестудии HBO Max и HBO за 82,7 миллиарда долларов.
     

  • Ожидается, что соглашение будет закрыто после ранее объявленного отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию, которое теперь должно быть завершено в третьем квартале 2026 года.
     

  • Уже через несколько дней Paramount Skydance предложила 108,4 миллиарда долларов за приобретение Warner Bros Discovery, пытаясь бросить вызов Netflix. Однако Warner Bros Discovery официально отклонила это предложение.