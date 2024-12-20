Ситуация на рынке валют

В пятницу, 20 декабря, доллар завершает неделю с сильными позициями. При этом сейчас валюта демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о том, что доллар подорожал до максимума за два года (108,53) на фоне ястребиного прогноза по процентной ставке в США. Напомним, что Федеральная резервная система США заявила о замедлении темпов .снижения процентных ставок в 2025 году.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,54;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США сейчас колеблется на уровне 108,18, упав на 0,20% на сегодняшних торгах. Диапазон колебания за день составляет от 108,17 до 108,54, по данным Markets Watch.

За последние 5 дней доллар вырос в цене на 1,10%. В то же время с начала года американская валюта подорожала на 6,76%.