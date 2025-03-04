Старт новой торговой войны: Трамп одним решением обвалил мировые биржи

Фондовый рынок США отреагировал на решение Дональда Трампа ввести тарифы против основных торговых партнеров страны. Серьезные потери зафиксировали известные компании.

Трамп спровоцировал обвал на мировых биржах

На Фондовом рынке США сегодня царит безумный страх. Это реакция рынка на решение Дональда Трампа ввести тарифы на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Эти страны являются ключевыми торговыми партнерами США, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп ввел тарифы на большинство товаров из Канады и Мексики на уровне 25%. Кроме того, американский президент удвоил текущие пошлины на импорт из Китая, повысив их до 20%. Это решение свидетельствует о начале новой и масштабной торговой войны.

Канада уже заявила, что введет пошлины на американские товары в ответ, тогда как Китай уже ввел тарифы на уровне 15% на импорт курятины, пшеницы, кукурузы и хлопка из США, а также 10% пошлины на другие продукты , начиная от сои и заканчивая молочными продуктами.

Ключевые индексы на фондовой бирже США продемонстрировали следующую динамику:

Индекс Dow Jones упал на 1,48%;

Индекс S&P 500 зафиксировал спад на уровне 1,76%;

Индекс NASDAQ обвалился на 2,64%.

Для примера, акции компании Nvidia просели в цене на 8,69%, тогда как ценные бумаги Tesla подешевели на 2,84%. Напомним, что ранее производитель электрокаров зафиксировал резкий спад продаж на одном из крупнейших рынков мира – Европе.

Важно! Аналогичную динамику зафиксировали и на мировых биржах, как в Европе и Азии. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,9%, тогда как немецкий индекс Dax, за которым внимательно следят экспортеры, снизился на 1,5%, пишет Financial Times.

В то же время гонконгский индекс Hang Seng и основной китайский индекс CSI 300 зафиксировали спад на 2% и 0,8% соответственно. Индекс Nikkei 225, который является одним из важнейших на японской бирже, снизился на 1,2%.