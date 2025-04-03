"На Земле нет безопасного места": Трамп ввел пошлины для островов, где нет людей

Мир приходит в себя от последних новых из США. Речь идет о решении Дональда Трампа о введении тарифов на все импортные товары, которые попадают в страну. Однако есть пошлины, которые привлекают особое внимание.

Трамп ввел пошлины для островов, где нет людей

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил новые пошлины, которые касаются большинства мира. Напомним, что политик ранее заявлял, что это "день освобождения". В мировых СМИ уже заявляют о начале глобальной торговой войны, пишет 24 Канал со ссылкой на Wired.

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Однако одно решение Трампа по пошлинам привлекает особое внимание. Речь идет о тарифах на уровне 10% для острова Герд и островов Макдональд. Это острова, которые расположены в южной части Индийского океана и принадлежат Австралии.

Важно! Американские компании зафиксировали резкий спад после введения первых пошлин на импортные товары из Канады, Мексики и Китая в начале марта. За день фондовый рынок США потерял 3,6 триллиона долларов на бирже.

Эти острова имеют важную особенность: там не живут люди. Популяцию островов составляют пингвины и морские птицы. Последний раз люди посещали острова примерно 10 лет назад, по данным The Guardian. Решение администрации Трампа относительно пошлины для островов прокомментировал премьер-министр Австралии. Энтони Албанизи заявил, что нигде на Земле нет безопасного места.

Напомним, что, что фондовый рынок США обвалился после объявления новых пошлин во вторник. Речь идет об акциях компании, которые входят в индексы S&P 500 и Nasdaq 100. Например, существенно упали в цене акции американских компаний Tesla и Nvidia.