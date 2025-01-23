После разговора с Трампом: Саудовская Аравия готова инвестировать в США бешеную сумму

Саудовская Аравия планирует активно инвестировать в первую экономику мира США. О новых планах страны с Ближнего Востока, которая играет важную роль на рынке нефти, сообщили после возвращения в Белый дом Дональдом Трампом.

Саудовская Аравия готова инвестировать в США сотни миллиардов долларов

Престолонаследник Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана заявил о намерении инвестировать 600 миллиардов долларов или даже больше в США за следующие 4 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Наследный принц сделал соответствующее заявление во время телефонного разговора с Дональдом Трампам. Также добавляют, что он сообщил об инвестиционных планах после того, как президент США оценил перспективу путешествия в Саудовскую Аравию, как своего первого зарубежного визита. Напомним, что в 2017 году первый визит Трампа на посту президента США был именно в королевство.

К теме! Белый дом пока не опубликовал отчета о телефонном разговоре с кронпринцом Саудовской Аравии. При этом неизвестно, был ли это первый разговор Трампа с иностранным лидером после инаугурации и возвращения в Белый дом.

Пока нет информации о том, какие сферы могут выбрать для инвестиций саудиты. Однако стоит добавить, что в последние годы США пытались все больше отказаться от зависимости от нефти из Саудовской Аравии. Для понимания, именно черное золото в течение десятилетий было основной двусторонних отношений между странами.

При этом королевство существенно полагается на оборонный сектор США, например, оружие и оборонные системы. Вполне вероятно, что часть инвестиций саудитов может быть направлена именно на оборонную индустрию.

Белый дом пока не опубликовал отчета об этом телефонном разговоре. Также не понятно, был ли это первый разговор Трампа с иностранным лидером после возвращения в Белый дом, хотя это первый случай, о котором сообщено публично.