Цена нефти Urals

Во время торгов в четверг, 23 января, нефть Urals фиксирует новые потери на рынке. Для понимания, это самая известная марка российской нефти на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Investing.com.

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В общем 1 баррель нефти Urals стоит 73,17 доллара за баррель. Последний раз сырье подешевело на 1,40%. Стоимость нефти на рынке существенно выше ценового потолка в 60 долларов за баррель, который в декабре 2022 года установили страны G7 При этом 6 стран ЕС – Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Дания и Швеция – призывают снизить ценовой потолок для российской нефти.

Также стоит учитывать, что на мировом рынке нефти также изменилась ситуация. С возвращением к власти в США Дональда Трампа, цены на нефть фиксируют существенные потери. Дело в том, что американский президент настроен на то, чтобы значительно увеличить объемы добычи нефти и газа в стране.