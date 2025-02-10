Трамп запретил чеканить монеты, которые были в обращении более 230 лет

Президент США Дональд Трамп анонсировал незначительную денежную реформу. Речь идет об отказе некоторых монет.

США прекратят чеканить пенни

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить чеканить монеты номинал один цент, который были в обращении с 1793 года. Соответствующее поручение получил глава Министерства финансов США Скотт Бессент. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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В заявлении Трамп указал, что стоит избавиться от ненужных расходов в бюджете США. Инициировал отказ от пенни Департамент эффективности государственного управления, которым руководит самый богатый человек мира – Илон Маск.

Однако дискуссии о стоимости и полезности монет номиналом 1 цент существуют давно. Согласно годовому отчету Монетного двора США за 2024 год, изготовление и распространение монеты номиналом в один цент обходится в 3,69 цента.

Тогда как в 2023 фискальном году на чеканку монет 4,5 миллиарда пенни потратили 179 миллионов долларов. Кроме того, добавляют, что стоимость чеканки монеты номиналом 1 цент растет на постоянной основе, поскольку дорожают металлы, из которых их изготавливают: медь и цинк.