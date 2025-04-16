Глава топового банка назвал серьезную угрозу для авторитета США в мире
- Джейми Даймон, глава JPMorgan Chase, выразил обеспокоенность, что торговая война, начатая Дональдом Трампом, может навредить авторитету США в мире.
- Даймон призвал США и Китай к переговорам, указывая на важность восстановления доверия к США как экономического лидера.
Глава одного из топовых банков в США поделился своими мыслями относительно последних событий в мире. В частности, банкир сделал важное заявление об авторитете США в мире.
Глава мощного банка в США сделал важное заявление
Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что торговая война, которую развязал Дональд Трамп, может навредить авторитету США в мире. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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В частности, банкир считает, что финансовые рынки могут потерять доверие к США, которые являются крупнейшей экономикой в мире. Даймон добавил, что есть несколько причин, почему США остаются надежным убежищем:
- Экономическое процветание;
- Верховенство права;
- Экономическая и военная мощь.
Важно! Президент США Дональд Трамп ввел масштабные пошлины на импорт 2 апреля 2025 года. Он назвал эту дату "днем освобождения".
По его словам, экономическое преимущество США может оказаться под угрозой, а главная угроза – это попытки Дональда Трампа изменить мировую торговлю. Даймон отметил, что неопределенность только усложняет ситуацию.
Поэтому вы будете читать об этом без остановки, пока, надеюсь, эти пошлины и торговые войны не утихнут и не прекратятся, чтобы люди могли сказать: "Я могу положиться на Америку".
Он призвал США и Китай к переговорам. По его мнению, сейчас крупнейшие экономики мира вряд ли имеют какое-то взаимодействие. Он отметил, что Вашингтон и Пекин не должны ждать год, а могут изменить ситуацию уже завтра.
Важно! США заявили, что может повысить пошлины на товары из Китая до 245%. Сейчас тарифы на китайские товары составляют 145%, информирует сайт Белого дома.
Напомним, что Даймон – это один из самых влиятельных людей на Уолл-стрит. В частности, прошлой неделе, когда Трамп заявил о приостановлении большинства тарифов, он цитировал именно предупреждение главы JPMorgan Chase, что его политика может спровоцировать рецессию.