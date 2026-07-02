Трамп разбогател на миллиарды: ключевую роль сыграла криптовалюта

Доходы Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом достигли рекордного уровня. За прошлый год президент задекларировал более 2,2 миллиарда долларов, причем значительную часть этой суммы составили криптовалютные активы и связанные с ними проекты.

Что приносит деньги Трампу

По оценкам американских СМИ, ни один из предыдущих лидеров США не демонстрировал такого финансового роста во время своего пребывания в должности. Подробности рассказали в The Washington Post.

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Для сравнения: в 2019 году Трамп задекларировал не менее 440 миллионов долларов дохода, преимущественно благодаря своему бизнесу в сфере недвижимости. Однако с тех пор источники его дохода существенно изменились: если во время первого президентского срока больше всего приносили отели, гольф-клубы и другие подобные активы, то теперь одним из ключевых направлений стала криптовалюта.

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп запустил компанию World Liberty Financial, которой в настоящее время руководят члены его семьи. Кроме того, политик связан с мемкоин $TRUMP, и только роялти от продажи этого токена в прошлом году принесли ему 635 миллионов долларов.

В то же время критики видят в таком бизнесе потенциальный конфликт интересов. Они отмечают, что президент получает значительные доходы от криптоактивов, в то время как его администрация разрабатывает правила регулирования этого рынка в США. К слову, власти уже сделали несколько шагов навстречу криптоиндустрии, которые в перспективе могут создать риски для финансовой системы:

речь идет об ослаблении регуляторного давления;

и отказе считать мемкоины ценными бумагами.

Также Трампа обвиняют в использовании президентского кресла в личных целях. Во время второго срока он продвигает коммерческие проекты, собирает средства на свои строительные инициативы и даже принял в подарок от Катара самолет.

Вероятно, подобного уровня смешения государственной должности и личных бизнес-интересов в истории США еще не было. По мнению экспертов, предыдущие президенты воздерживались от подобной практики из-за этических стандартов, требований федерального законодательства и политических традиций.

Что на это говорят в команде Трампа

В Белом доме же подобные обвинения отвергают. Там подчеркивают, что ни сам Трамп, ни члены его семьи якобы никогда не принимали и не будут принимать участия в деятельности, которая могла бы создать конфликт интересов.

По словам пресс-секретаря администрации Анны Келли, любые предположения об обратном являются "избитой, ложной версией событий".