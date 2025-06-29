Мировая экономика переживает поворотный момент: от чего предостерегают экономисты
- Банк международных расчетов предупреждает, что мировая экономика переживает переломный момент из-за торговой напряженности, геополитические конфликты и рост протекционизма.
- Отчет БМР отмечает, что экономика становится менее устойчивой к потрясениям.
Торговая напряженность и сложная геополитическая ситуация угрожают обнажить глубокие разломы в мировой финансовой системе. К такому выводу пришел Банк международных расчетов (БМР) в своей последней оценке состояния глобальной экономики.
Что происходит с мировой экономикой
Председатель БМР Агустин Карстенс заявил, что развязанная США торговая война и другие изменения в политике подрывают основы мировой экономической системы. По его словам, мировая экономика подошла к "переломному моменту" и вступает в "новую эпоху повышенной неопределенности и непредсказуемости", пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Карстенс также отметил, что усиление протекционизма и разобщенность в мировой торговле вызывают "особое беспокойство".
По его мнению, они лишь усиливают длительный экономический спад и слабый рост производительности, что наблюдаются уже не одно десятилетие.
Какие предостережения в отчете БМР
В отчете содержится вывод, что мировая экономика становится менее устойчивой к потрясениям. Этому способствуют старение населения, климатические изменения, геополитические конфликты и проблемы в глобальных цепочках поставок.
Примечательно! Согласно исследованию, включенным в отчет, инфляционный всплеск после пандемии COVID-19 вероятно оставил долгосрочный след в общественном восприятии ценовой динамики.
Высокий уровень государственного долга, продолжающий расти, делает финансовую систему более уязвимой к изменениям процентных ставок и снижает возможности правительств по стимулированию экономики в условиях кризиса.
Эта тенденция не может продолжаться. Рост военных расходов может еще больше ускорить накопление задолженности,
– подчеркнул Карстенс.
Главный экономический советник БМР Хен Сон Шин также обратил внимание на резкое падение курса доллара. С начала года он снизился на 10% и движется к рекордному снижению за первое полугодие с начала эпохи свободного валютного курса в 1970-х годах.
Что такое БМР
Банк международных расчетов – международная финансовая организация, которая способствует сотрудничеству центральных банков, регулированию банковской деятельности и обеспечению финансовой стабильности. Ежегодный отчет БМР считается важным индикатором настроений среди руководителей центральных банков, поскольку в штаб-квартире организации в Швейцарии регулярно проходят встречи ведущих мировых финансовых лидеров.