Центробанк России отменил торги на Мосбирже на некоторое время

Сегодня центробанк России решил временно не проводить торги на Мосбирже. Пока речь идет только о 14 июня.

Центробанк России отменил торги

Центробанк России отменил торги на 14 июня этого года.

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Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены этого решения,

– написали в Центробанке.

В недавнем заявлении Московская биржа сообщила, что с 14 июня торги на валютном рынке, рынка драгоценных металлов и рынка деривативов будут начинаться в 9:50 по московскому времени. Этому будет предшествовать аукцион открытия с 9:50 до 10:00, после чего начнется основная торговая сессия.

Торги на фондовом и денежном рынках будут проходить по графику. Однако на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут доступны только для инструментов, за исключением валютных пар, включающих доллар США, евро и гонконгский доллар.

Московская биржа прекратит операции с долларом и евро

На своем официальном сайте Москбиржа объявила о прекращении торговли долларом и евро с 13 июня 2024 года.

Также на бирже теперь нельзя торговать финансовыми инструментами, акциями, драгоценными металлами, если расчеты проводят в выше упомянутых валютах.

Биржа признала, что такие меры являются следствием санкций США.