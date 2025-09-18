Какая ситуация с бензином в России сейчас?
Как сообщают российские СМИ, сокращение биржевых продаж бензина связано с внеплановой остановкой НПЗ, передает 24 Канал.
Статистика показывает, что продажи бензина, по состоянию на 16 сентября, снизились так:
- на Петербургской бирже продажи А-92 снизились на 21,7%, достигнув 15,6 тысячи тонн (это минимальный показатель с 2023 года);
- а вот А-95 продажи уменьшились на 15,5% (к предыдущему дню) и составили – 12,06 тысячи тонн.
Обратите внимание! Общая реализация бензина на бирже сократилась на 19,1%. Она достигла 27,7 тысячи тонн.
Вероятно, это сокращение связано именно с украинскими атаками на НПЗ России. Ведь в результате этого, предприятия объявляют "форс-мажор" и прекращают отгрузки бензина.
Как ощущается дефицит топлива в России:
- вследствие возникновения дефицита на бирже, независимые сети АЗС не выдерживают конкуренции с мастодонтами рынка (крупные сети в приоритете у поставщиков);
- 2 независимые российские сети объявили о приостановке розничных продаж 16 сентября, сейчас там выпускается бензин только по долгосрочным контрактам.
Важно! Стоит отметить, что снижение объемов продаж связано и с высоким спросом, созданным российскими аграриями в период активной уборочной кампании, которая продолжается в сентябре и октябре.
Что происходит сейчас в российской экономике?
Россия утвердила, что в 2026 году федеральный бюджет будет "военным". То есть, основе расходы будут осуществляться именно на оборонный комплекс.
Путин публично признал проблемы в российской экономике. Российский президент считает виновными чиновников и призывает их к решительным действиям, чтобы повысить ВВП России.
Как показывает статистика, российская экономика ощутимо сократилась. Более того, она почти не растет.