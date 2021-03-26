На рубеже новой "золотой лихорадки" The New York Times решила провести эксперимент и превратила колонку одного из авторов в NFT. Что из этого получилось – читайте дальше.

Автор колонки авторитетного американского издания The New York Times Кевин Рус написал материал под названием "Купите эту колонку на блокчейне" и выставил ее в качестве лота на аукционе NFT.

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Удачный ход

В колонке Рус осветил тему технологий и NFT и как с их помощью начали зарабатывать миллионы. Рынок NFT развивается бешеными темпами, поскольку энтузиасты и "первооткрыватели" пытаются заработать как можно больше на новом веянии.

NFT (non-fungible tokens, на русском — взаимозаменяемые токены) — это отдельная категория криптовалют, где каждая монета является уникальной единицей. Особенностью этой системы является невозможность обменять одну купюру или монету на другую. Активы существуют только в собственной криптосистеме.

Например, недавно цифровой художник Майк Винкельманн продал на одной из платформ символическую коллекцию своих работ за 69 миллионов долларов.

Наблюдая за тем, как богатства переходят из рук в руки, я подумал: почему развлекаются только знаменитости, спортсмены и художники? Почему журналисту нельзя присоединиться к NFT-вечеринки?,

— объяснил свое решение Рус.

Журналист разместил свой лот на платформе 24 марта, установив минимально возможную цену — 0,5 эфиров (на тот момент — 812 долларов ). Аукцион длился всего-навсего 24 часа. Колонку The New York Times продали за 350 эфиров — почти 568 000 долларов США.

Все средства от продажи направили в благотворительный фонд Neediest Cases Fund, который помогает многим некоммерческим организациям.

Колонку приобрел клиент сервиса продаж цифровых активов Foundation с ником @ 3fmusi. Судя по информации в профиле, этот аккаунт принадлежит музыкальной студии в Дубае.

Криптовалюта / Фото unsplash

Прогнозы

Поэтому, возможно если новая технология изменит мир, как это прогнозируют ее поклонники, то владение колонкой Руса будет равнозначным владению первым телевизионным эфиром NBC или первым адресом електронной почты AOL. Стоит помнить, что одной из самых желанных привилегий есть возможность владеть кусочком истории.

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Интересно, что за почти 170-летнюю историю The New York Times — это первая статья, которая будет распространяться в таком формате.

Конечно, нет никаких гарантий, что NFT не является временным веяниям. Однако, с другой стороны, если прогнозы по развитию этой технологии станут реальностью, то это может кардинально изменить способ создания, потребления и торговли в Интернете.

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