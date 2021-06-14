Tesla снова начнет принимать биткоин: Илон Маск назвал главное условие

Илон Маск может изменить мнение относительно биткоина. Генеральный директор Tesla заявил, что компания, которая производит электромобили, думает над тем, чтобы снова принимать платежи в криптовалюте. Однако он выдвинул одно условие.
По его словам, сторонники Tesla снова смогут приобрести автомобили за биткоин, если майнеры докажут, что используют чистую энергию и в разумных пределах.
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Что этому предшествовало
Техгигант в феврале сообщил о приобретении биткоина на 1,5 миллиарда долларов. Tesla заявила, что позволит платить за свои продукты цифровой валютой. Однако, уже в середине мая ситуация кардинально изменилась. Компания отказалась от своей услуги, обосновав это решение вредом майнинга биткоина для окружающей среды.
Мы обеспокоены быстрым ростом использования полезных ископаемых для добычи биткоина и транзакций, особенно угля, который имеет самые низкие выбросы среди всех видов топлива,
– сказал Маск в мае.
Таким образом миллиардер отреагировал на комментарии генерального директора южноафриканской компании по финансовым услугам Sygnia Магды Вежицькой. Бизнес-вумен заявила, что твиты Маска о биткоине – это манипулирование рынком, поэтому Комиссия по ценным бумагам и биржам США должна начать расследование по данному факту.
Посты Маска в твиттер часто становятся причиной изменений на рынке криптовалюты. После его последнего заявления стоимость биткоина выросла на 10%. По данным CoinDesk, актуальна цена криптовалюты составляет почти 39 тысяч долларов за монету.
Стоимость биткоина пошла вверх после заявления Маска / Инфографика CoinDeskТрейдинг – современный способ зарабатывать онлайн. Узнайте, сколько вы можете зарабатывать и с чего начать, заказав бесплатную консультацию у экспертов Forex Club.