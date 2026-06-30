Россия готовит резервный "теневой флот": что будут перевозить в обход санкций

С 1 января 2027 года вступят в силу новые санкции, которые заблокируют доступ российских судов в порты ЕС. Поэтому Кремль заранее ищет способы обойти будущие ограничения, чтобы любой ценой сохранить нынешние объемы экспорта и поступления в бюджет.

Что придумали россияне

Именно для этого страна-агрессор начала формировать резервный "теневой флот", который будет использовать для перевозки сжиженного природного газа. Подробности сообщили в украинской Службе внешней разведки во вторник, 30 июня.

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Для выкупа старых танкеров по всему миру используют анонимные структуры и запутанные цепочки собственности, например:

с февраля 2024 года по май 2025 года через подставные компании было приобретено 7 таких газовозов;

тогда как за последние пять месяцев на российский рынок поступило еще 6 аналогичных танкеров.

В частности, в первом квартале 2026 года четыре судна были куплены у ближневосточного владельца – "Орион", "Космос", "Меркурий" и "Луч". Все они эксплуатируются уже более 19 лет и в настоящее время задействованы в перевозке СПГ страны-агрессора.

Обратите внимание! Общий объем такого "теневого газового флота" Кремля вырос примерно до 23 единиц.

Именно использование изношенных судов без надлежащего международного страхования и технического осмотра позволяет России частично обходить санкционные ограничения. Правда, такая практика существенно повышает экологические риски при транспортировке СПГ и приводит к росту логистических затрат экспортера.

Напомним, в настоящее время ЕС пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, согласовав поэтапный отказ от газа к осени 2027 года. В то же время планы по полному запрету импорта нефти такого происхождения пришлось отложить из-за последних событий на Ближнем Востоке, которые создали риски для мировых поставок.

Однако после перемирия между США и Ираном самые мрачные прогнозы не оправдались, поэтому в конце июня в Брюсселе вновь подняли вопрос о "черном золоте" из страны-агрессора, а инициаторами выступили страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония.