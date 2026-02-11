Такое произошло впервые: Индия осуществила важнейшую операцию против России
- Индия впервые задержала 3 танкера, причастных к незаконной перевозке нефти, в водах возле Мумбаи 6 февраля.
- Эти суда подозреваются в изменении идентичности для контрабанды иранской нефти, и операция состоялась на фоне давления США на Индию по сокращению закупок российской нефти.
Индия впервые осуществила операцию против "теневого флота". Как известно сейчас, индийской береговой охране удалось задержать 3 танкера, которые, вероятно, причастны к незаконной перевозке нефти.
Что известно о специальной операции Индии?
Суда задержали еще 6 февраля в водах возле Мумбаи, сообщается в посте индийской береговой охраны в X.
Важно! Береговая охрана не указала, какие суда были задержаны. Однако, с большой вероятностью это Chiltern, Asphalt Star и Stellar Ruby. Эти танкеры уже попадали под санкции США за перевозку иранской нефти.
Интересно, что индийские силы сообщили о раскрытии международной сети контрабанды. А задержанные корабли, как говорит береговая охрана Индии, "часто меняли свою идентичность", сообщает Bloomberg.
По словам людей, знакомых с индийской судоходной отраслью, это первый случай, когда Нью-Дели принял такие меры, и это происходит на фоне того, как США и Европа возглавляют усилия по усилению борьбы с судами, перевозящими нефть, перевозимую под санкциями,
– указывает издание.
Вероятно, это задержание произошло на фоне давления, которое осуществляют США на Индию. Напомним, сейчас эти страны готовятся к заключению нового торгового соглашения.
Уже известно, что США требуют от Индии отказа от закупок российской нефти. За это Трамп согласовал уменьшение тарифов до 18%.
Обратите внимание! Ранее Индия сообщала, что не позволяет танкерам, на которые наложены санкции, разгружаться в ее портах.
Что важно знать о теневом флоте сейчас?
Согласно подсчетам, "теневой флот" сейчас состоит из 1 500 танкеров. Они перевозят не только российскую, но и иранскую, венесуэльскую нефть.
Значительное беспокойство вызывает состояние этих судов, ведь они преимущественно устаревшие. К тому же – обеспечены плохим техническим обслуживанием. Документация этих танкеров не соответствует определенным стандартам, часто они имеют поддельную или плохо оформленную регистрацию.