Именно они помогают России: ГУР разоблачило часть "теневого флота"
- ГУР разоблачило 66 кораблей "теневого флота", которые помогали России, Ирану и Венесуэле перевозить подсанкционную нефть.
- Топ-менеджер Cymare Shipmanagement Ltd, Nikolay Spichenok, является гражданином Великобритании и работает в российской компании "Совкомфлот".
Главное управление разведки Минобороны Украины смогло разоблачить 66 кораблей, которые являются частью "теневого флота". Эти суда помогали России, Ирану и Венесуэле перевозить подсанкционную нефть.
О чем сообщило ГУР?
Разведка также смогла обнаружить суда, способствующие нарушению государственного коридора Украины и вывозу украденного украинского зерна, сообщает ГУР.
С 2023 года и до сих пор танкерный флот группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ) беспрепятственно обеспечивает Россию нефтедолларами для продолжения войны против Украины, прикрываясь регистрацией компаний в государствах – членах Европейского Союза,
– отмечает разведка.
Интересно, что топ-менеджер этой группы – Nikolay Spichenok. Несмотря на то, что человек является гражданином Великобритании, он работает в течение долгого времени в крупнейшей государственной судоходной компании России – ПАО "Совкомфлот". К тому же деятельность Николая была замечена в структурах, которые связаны с этой российской организацией.
Напомним! Компания "Совкомфлот" находится под санкциями многих стран.
Интересно, что сейчас именно танкеры "Совкомфлота" привлекаются для перевозки нефти из и в Венесуэлу. Причем, эти суда массово меняют свои флаги на российские. А вот раньше танкеры "теневого флота" ходили под флагами третьих стран (таким образом, они стремились избежать санкций).
Указанные изменения логичны, если опираться на Морскую доктрину России:
- Россия стремится расширить свой гражданский флот под российскими флагами. Эти суда должны обеспечить "национальные интересы" в Мировом океане.
- Планируется интеграция заранее подготовленных гражданских судов и экипажей в вооруженные силы России именно в военное время.
- К тому же должна быть увеличена мобилизационная готовность в морской сфере.
ГУР обратилось к капитанам и экипажам судов, как принадлежащих к "теневому флоту". Разведка предупредила, что именно они будут нести ответственность за недобросовестность операторов. Кроме этого, ГУР продолжает сбор данных о судах, принадлежащих к "теневому флоту", узнать о них больше можно на платформе War&Sanctions.
Недобросовестные операторы теневого флота исчезают первыми, как только судно попадает под внимание правоохранительных органов, оставляя моряков один на один с правовыми, финансовыми и гуманитарными последствиями преступления,
– указывает разведка.
Что еще важно знать о деятельности ГУР, в отношении "теневого флота"?
Еще 1 июня 2024 года ГУР запустило платформу War&Sanctions. Сейчас этот портал имеет уже 9 важных разделов. Именно здесь хранятся данные, в том числе, о судах, которые нарушают санкции.
Основная цель этого портала – распространить и сохранить данные о субъектах, объектов, поддерживающих войну против Украины. Речь идет не только о российских, но и иностранных образованиях.